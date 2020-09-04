Фастфуд назвали причиной быстрого старения

Москва, 4 сентября. Частое потребление еды из ресторанов быстрого питания может стать причиной раннего старения клеток. Об этом заявили ученые из Университета Наварры в Испании, передает «РЕН ТВ».

Специалисты взяли ДНК у 886 человек в возрасте от 51 до 91 года. Особое внимание ученые уделили тому, как сказываются пищевые привычки на артериальное давление, наличие диабета, ожирение и коронарную болезнь сердца.

По итогам эксперимента выяснилось, что три порции фастфуда в неделю в два раза повышают шансы старения. Ученые отметили, что нити ДНК и белки теломеры становятся из-за такой еды короче, что и вызывает преждевременное старение.

Ранее стало известно, наггетсы считаются вредным продуктом исключительно из-за большого количества масла, так как их готовят во фритюре. Диетолог Татьяна Залетова назвала способ, как приготовить это лакомство в домашних условиях.