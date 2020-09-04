Развеян популярный миф о плавленом сыре

Москва, 4 сентября. Специалист молочного рынка Андрей Даниленко развеял популярный миф о том, что плавленый сыр делают из отходов производства обычного сыра.

Председатель правления Агропромышленной ассоциации Таможенного союза, специалист молочного рынка Андрей Даниленко в интервью радио Sputnik выразил мнение, что подобный миф о плавленом сыре, возможно, появился из-за того, что в результате плавления иногда теряется вкус первоисточника — твердых сортов сыра.

«На самом деле производители плавленых сыров используют качественные сыры для плавки. Это может быть вполне качественный продукт. Но, к сожалению, есть и недобросовестные участники рынка, которые могут обманывать потребителя, но это выявляется на экспертизе», — заявил эксперт.

По словам Даниленко, в магазинах действительно порой встречаются некачественные плавленые сыры, однако это происходит реже, чем может показаться. Основной проблемой является производство сырного продукта без молока.

«Если используется в названии слово «сыр», то это должен быть 100% молочный продукт. Если его называют «сырным продуктом», то там могут быть использованы растительные жиры», — уточнил он.

Ранее диетолог перечислил составляющие идеального завтрака. По словам специалиста, завтрак должен быть достаточно сытным, поэтому не стоит ограничиваться одним лишь творогом или омлетом.

В идеальном завтраке, по словам специалисты должны быть «сложные углеводы в виде любой каши, хлеба, фруктов, а также источник белка, творог, даже сосиски или какие-то мясные продукты, бутерброд с сыром или колбасой хорошего качества, чай, кофе».