Россиян предупредили об опасности потери денег через QR-код

Москва, 4 сентября. QR-код — это машиночитаемый формат хранения текста. Потерять что-то «через QR-код» можно только, если он содержит ссылку на фишинговый сайт. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

«Если вы перейдете по ссылке, которая ведет на подобный сайт, а затем введете платежные данные, подтвердите их паролем или CVC-кодом карты, то, в общем то, приложите значительные усилия, чтобы расстаться с деньгами», — комментирует специалист.

Оганесян отмечает, что «подделать» QR-код невозможно, так как разделения на настоящие и фальшивые коды в принципе не существует. При этом человек неспособен распознать содержание кода. Но это может сделать смартфон, показав URL. Пользователю просто необходимо внимательно посмотреть, куда он ведет.

Ранее специалисты советовали перед сканированием QR-кода перепроверять, нет ли поверх него наклейки, которая ведет на сайт злоумышленников. Также они призвали использовать специальные сервисы, которые проверяют коды и блокируют переход на вирусные сайты.

Недавно в Роскачестве рассказали о новых схемах мошенничества в мессенджере WhatsApp. Большинство случаев мошенничества в WhatsApp связано с социальной инженерией. Злоумышленники с помощью текста побуждают пользователя загрузить файл или перейти по ссылке.