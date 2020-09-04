Дети Галкина и Пугачевой поделились первыми впечатлениями от школы

Москва, 4 сентября. Двойняшки певицы Аллы Пугачевой и комика Максима Галкина Гарри и Лиза поделились первыми впечатлениями от посещения школы. Об этом сообщает «Пятый канал».

Двойняшки посещают частную гимназию в деревне Липки. Родители заплатили за первый год обучения два с половиной миллиона рублей. Дети уже провели на учебе два дня, и отец решил поинтересоваться их впечатлениями от школы.

«Как уроки-то прошли?» — спросил Максим Галкин двойняшек.

«Норм, просто норм!» — ответила ему довольная Лиза.

На видео девочка радостно прыгает и большим пальцем руки показывает «класс». Она одета в любимую футболку с бахромой, а также черные легинсы. На голову девочка надела кепку.

«Довольны дети-то», — отметила Алла Пугачева.

После этого радостные двойняшки забежали в дом.

Ранее Галкин опубликовал в Instagram видео, где его ребенок рассказал об увиденной в микроскоп радуге.

«Папочка! Сенсация! Я в микроскопе увидел, как его там, радугу», — поделился открытием мальчик.

Комментируя само «открытие», подписчица напомнила, что у детей сейчас такой возраст, когда они со всех сторон открывают для себя мир.

Однако не все фанаты разделили восторг. Некоторые подписчики предположили, что шоумен мог все это подстроить, вовлекая ребенка, чтобы добавить себе популярности темой с «хайпом» вокруг радуги.