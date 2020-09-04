Волочкова вновь заинтриговала поклонников слухами о свадьбе

Москва, 4 сентября. Бывшая балерина Анастасия Волочкова посмеялась над теми, кто из каждого намека на ее личную жизнь делает сенсацию.

На своей странице в Instagram Волочкова посетовала, что за время отдыха узнала много новых выдумок о себе.

«Меня уже и поженили без меня, и дату свадьбы придумали, и высказали предположение, что любимого человека нет вовсе», — написала она в комментарии к видео из бассейна.

Экс-балерине не понравился тот факт, что каждое сказанное ей слово, даже в шутку, «воспринимается как событие и обрастает небылицами».

«А я просто с восторгом и радостью отдыхаю», — резюмировала она.

Ранее Волочкова неоднократно указывала в соцсетях, что у нее появился возлюбленный. Однажды она посетовала, что свадьбу, запланированную на осень, придется перенести из-за пандемии коронавируса. Однако активно ходят слухи о том, что никакого «жениха» на самом деле нет, поскольку танцовщица до сих пор не раскрыла его личность.

Пару дней назад Волочкова резко ответила всем злопыхателям, что ее жених существует и вполне «реальный».

«Не переживайте. У меня все хорошо. И любимый человек не вымышленный, а реальный. В творчестве я востребована. А сейчас отдыхаю по полной в красивом месте в любви и романтике», — написала Волочкова в соцсети.

Комментарий к видео она дополнила некоторыми подробностями совместного путешествия, сообщив, что ее возлюбленный повредил ногу при «трогательных» обстоятельствах. Но, к счастью, Волочкова «в роли медсестры была рядом вовремя».