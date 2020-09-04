Каждому взрослому человеку, живущему в мегаполисе знакома такая болезнь, как гастрит. Быстрые перекусы, фастфуд, выпивка с друзьями, переедание в выходные — весь этот набор становится верным спутником и проводником прямиком в кабинет гастроэнтеролога. Однако, когда заболевания диагностируют у ребенка, это шокирует родителей и ставит в тупик. Как же лечить? Неужели «пичкать» антибиотиками? А можно ли применить народные методы. Мы выяснили, какие симптомы гастрит имеет у детей, как его лечить и что необходимо делать для его профилактики.
Что это за болезнь и почему она возникает
Несмотря на то, что наш желудок «крепкий орешек», который выдерживает соляную кислоту, некоторые виды пищи, напитков и лекарств, могут сильно подпортить его здоровье. Если человек на регулярной основе принимает острую пищу или пьет много алкоголя, то на слизистой оболочке органа образуются повреждения и воспаления, которые и именуются гастритом.
Болезнь имеет разные формы, которые различаются по своему происхождению и симптоматике. Одни виды, легко поддаются лечению, не приводя к страшным последствиям, другие же провоцируют развитие полипов и злокачественных опухолей в желудке. Однако этого можно избежать, если вовремя обратиться к грамотному специалисту и начать лечение.
Если говорить о детях, то причин возникновения гастрита может несколько:
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неправильное питание — фастфуд, чипсы, сладкая газированная вода, жирная еда;
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сильный стресс во время учебы;
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чрезмерные физические нагрузки;
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малоподвижный образ жизни;
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аллергия;
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попадание вируса в организм;
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бактерия Helicobacter pylori (Хеликобактер пилори).
Симптомы гастрита у детей
Первым «звоночком», на который стоит обратить внимание, являются постоянные жалобы ребенка на боль в животе и отсутствие аппетита. Если жалобы в течение дня не прекращаются, необходимо обратиться к врачу, который поставит верный диагноз и исключит наличие других опасных заболеваний и процесс в организме ребенка.
Как мы говорили ранее, симптомы у каждой формы гастрита разные. У детей в основном встречается гастрит следующих видов:
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хронический;
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острый;
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гиперацидный;
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коррозивный.
Разберем каждый отдельно.
Хроническую форму можно сравнить с бомбой замедленного действия. Этот гастрит может себя долгое время не проявлять, однако после употребления определенных продуктов или напитков в животе возникают неприятные ощущения. После приема обезболивающих средств гастрит словно отступает, переходя в вялотекущую стадию. Однако он снова проявится, как только желудку «не понравится» съеденная пища.
У детей он выявляется по таким симптомам:
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тошнота;
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побледнение;
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авитаминоз;
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внезапная и резкая боль в желудке;
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чувство тяжести;
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метеоризм;
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нарушение аппетита.
Острый гастрит можно увидеть невооруженных глазом — зачастую больной не может разогнуться от режущих ощущений внутри желудка. В такие моменты в силу определенных причин слизистая оболочка желудка получает сильные повреждения из-за неправильной и агрессивной пищи или питья. На внутренних стенках органа образуются мелкие трещины, из-за которых может открыться кровотечение.
В этот момент у ребенка наблюдается:
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повышение температуры;
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побледнение кожных покровов;
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потливость;
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сильные и острые боли в животе;
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вялое состояние;
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рвота с примесью слизи или крови;
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несварение.
В таких случаях советуем не тянуть с визитом к врачу. Только квалифицированный специалист сможет назначить грамотное решение и помочь ребенку.
Гиперацидный гастрит также часто называют повышенной кислотностью в желудке. Зачастую дети болеют именно им, поскольку питаются не только неправильно, но и не регулярно. Режим сбит, желудок не кормлен — вот и возмущается. Однако это не единственная причина.
Очень часто выработку желудочного сока провоцирует Хеликобактер пилори. Эта вредоносная бактерия поселяется в человеческом желудке еще в младенческом возрасте и обустраивает в нем уютное «гнездышко», выделяя опасные ферменты, которые раздражают слизистую желудка. В итоге орган начинает постоянно выделять соляную кислоту, буквально переваривая себя. Хотим предупредить, что отсутствие лечения в будущем в большинстве случаев приводит к возникновению рака.
У детей этот вид гастрита проявляется следующим образом:
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появляется кислая отрыжка;
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ребенка мучает изжога после приема пищи;
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боль в животе не проходит;
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наблюдается частое несварение.
И последний в нашем списке — коррозивный гастрит. Такая форма требует срочного вмешательства медиков, поскольку вызывает ее не что иное, как случайно проглоченные химикаты. Они вызывают ожоги пищевода и желудка, а в случае промедления вовсе могут привести к летальному исходу. Поэтому в таких случаях нужно сразу звонить в скорую.
Диагностика гастрита у ребенка
Чтобы правильно определить степень и форму заболевания, детям назначают сдачу анализов. В них входит:
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анализ крови;
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общий анализ мочи;
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выявление уровня диастазы;
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печеночные пробы;
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анализ кала на наличие паразитов.
Также медики назначают проведение УЗИ брюшной полости и всеми нелюбимую гастроскопию, чтобы исключить наличие других более опасных заболеваний и новообразований. Далее врач подбирает способ лечения и назначает ребенку строгую диету.
Как нам объяснила врач-гастроэнтеролог медицинского центра «Олимп» и кандидат медицинских наук Болдырева Лариса Ивановна, многие врачи стараются выбирать щадящие методы лечения для детей и не назначают им антибиотики. По ее словам, сейчас существуют альтернативные препараты, которые помогают облегчить состояние и предотвратить рецидив заболевания.
Она также отметила, что для ребенка самым лучшим решением по профилактике гастрита будет здоровое питание и гигиена. Только благодаря этому можно избежать инфицирование бактерией Хеликобактер и сохранить здоровье еще неокрепшего желудка.
Суть диеты
Диету врач всегда назначает индивидуально. Однако в питании при разных видах гастрита все же есть общие моменты:
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из рациона ребенка полностью исключается жирная, острая, соленая и сырая пища;
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никакого фастфуда и газировок;
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пища должна быть свежей;
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во время лечения необходимо придерживаться принципа дробного питания, чтобы не перегружать желудок;
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В повседневное меню необходимо включить блюда, приготовленные на пару, запеченные овощи, кисели и компоты.
Если начать лечение своевременно, то проблем в будущем получится избежать. За такую заботу дети скажут вам спасибо, ведь их здоровье — самое главное.