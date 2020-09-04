Алибасов-младший запер пожилую мать в квартире и морит ее голодом

Москва, 4 сентября. Бари Алибасов-младший обманывает представителей СМИ. Его недавнее заявление, что его мать находится на курорте в Италии, оказалось ложью. Информацию передает «Пятый канал».

Сын известного продюсера недавно принял участие в ток-шоу на Первом канале, в котором он рассказал, что происходит с его 58-летней матерью Еленой Уронич. По его словам, его родительница страдает психическим заболеванием, и даже наблюдалась в психиатрической клинике. Алибасов-младший показал себя в эфире благородным сыном и рассказал, что отправил ее на один из самых фешенебельных курортов Италии – в Монтекатини. Проживание матери за границей стоит 2500 евро в месяц, заявил он.

«Оплачиваю, конечно, я. Надо отдать должное, что у мамы осталась квартира в Саратове. Дешевая, убитая, но мы ее продали. Этих денег хватило на первые три месяца отдыха мамы в Монтекатини», – рассказал Алибасов-младший ведущему Тимуру Еремееву.

Позже Бари Алибасов-старший опроверг данную информацию. По его признанию, он видел свою бывшую жену около двух недель назад и заявил, что его сын «нагло врет».

Позже эту информацию подтвердил и пиар-директор продюсера Вадим Горожанкин. Он обвинил Алибасова-младшего в обмане, сообщив, что мать Алибасова живет в заточении в московской квартире в ужасных условиях.

«Он держит ее в квартире в маленькой комнате. Он ее голодом морит, издевается. Он не дает ей мыться, он не дает ей еды. Ее надо спасать!» — заявил Горожанкин.

В результате в студии появилась сама Елена Уронич, которая также рассказала, что живет дома у своего сына Бари Алибасова. Детектор лжи показал, что она не ездила в Италию, а жила взаперти в маленькой комнате.

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