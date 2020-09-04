В России школьная форма подорожала на 22% за год

Москва, 4 сентября. Школьная форма за последний год выросла в цене на 22%, в некоторых регионах минимальная стоимость полного комплекта одежды для учащихся составляет 10 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные «Платформы ОФД» и опроса «Общероссийского народного фронта» сообщает газета «Известия».

В период с 1 по 29 августа по отношению к прошлому году школьная форма подорожала на 22%. Средний чек составил 2080 рублей, тогда как годом ранее он был на уровне 1705 рублей.

ОНФ провел опрос родителей, который показал, что цена школьной формы сейчас составляет порядка 6,3 тыс. рублей за полный комплект. Опрос проходил с 14 по 31 августа. Во всех регионах России была опрошена 21 тыс. респондентов.

Более 18% участников исследования на школьную форму потратили минимум 10 тыс. рублей. Большинство из них из Магаданской области, ЯНАО, Ненецкого АО, ХМАО и Камчатского края. Большая часть родителей заявила, что для них приемлемая цена школьного костюма не превышает три тысячи рублей.

Что свободны в выборе производителей и не испытывают давления со стороны администрации школы или учителей сообщили 59% участников опроса ОНФ. Каждый пятый (20%, более 4 тыс. человек) респондент столкнулся с ситуацией, когда конкретных производителей навязывало учебное заведение.

Ранее Райффайзенбанк подсчитал траты россиян на подготовку детей к школе в 2020 году. На сборы первоклассника в школу треть родителей собирается потратить от 10 до 15 тысяч рублей, что в некоторых случаях сопоставимо с расходами на месячное содержание ребенка.