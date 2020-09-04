Турецкие мужчины рассказали, что на самом деле думают о россиянках

Москва, 4 сентября. Турецкие мужчины рассказали о своем отношении к русским женщинам. Как отмечает портал Anews, они считают россиянок красивыми, раскрепощенными, расчетливыми, но легкодоступными.

«Русские парни так не умеют или не хотят, жалуются женщины. А на возражения, что турецким клятвам и комплиментам грош цена, отвечают в духе «ну и пусть, все равно приятно», — говорится в публикации.

Своим мнением турки поделились на форумах. Один из интернет-пользователей назвал русских девушек «неразборчивыми», а другой считает, что они якобы «готовы на все», потому что страдают от недостатка любви на родине.

Турки отмечают, что у россиянок «нет всяких заскоков и установок», как у их соотечественниц. Однако они также считают, что у женщин из России повышенное самомнение, они расчетливы и скандальны, а также могут запросто унизить своего мужа прямо на улице.

«Они легко убедят любого дурачка, что он без нее жить не сможет», — пишет житель Турции.

Ранее авторы закрытого психологического тренинга «Познай себя» представили данные, согласно которым россиянки чаще всего изменяют мужьям именно на турецких курортах. Психологи также представили рейтинг туристических направлений, где россиянке чаще всего достигали пика интимного наслаждения.