Донецк, 4 сентября. Глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай считает, что возвращение Крыма в состав РФ и возможное присоединение Донбасса нельзя считать аннексией, поскольку речь идет о русских землях и русских людях.

В интервью порталу «Украина.ру» Бородай подчеркнул, что аннексировать можно только чужую территорию, а в российском Крыму и Донбассе живут русские люди.

«Советский Союз развалили несколько секретарей, а также деятелей из КГБ, которые в тени с андроповских времен дергали за ниточки, чтобы построить все эти национальные фронты и обеспечить независимость республикам Советского Союза. На самом деле, они разрезали русский народ по живому», — подчеркнул эксперт

Он напомнил, что жители Донбасса и Ростовской области — один и тот же народ, у которого нет ментальных, поведенческих или религиозных различий.

Крым вернулся в состав России по итогам состоявшегося весной 2014 года референдума. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. Украина продолжает считать полуостров своей, но временно «оккупированной» территорией.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, после развертывания властями Украины военной кампании против будущих ЛНР и ДНР. Регионы заявили о независимости после госпереворота на Украине. Вопрос урегулирования военных конфликтов решается трехсторонней контактной группой.