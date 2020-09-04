В России хотят запретить снижать прожиточный минимум

Москва, 4 сентября. Субъектам федерации могут запретить понижать прожиточный минимум (ПМ). Соответствующая инициатива обсуждалась на совещании в правительстве, передают «Известия» со ссылкой на источники.

Отмечается, что ограничение будет действовать, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем ставка, установленная годом ранее. Нововведение может быть закреплено в законопроекте об определении величины прожиточного минимума.

Также правительство намерено скорректировать методику расчета ПМ. Предполагается, что его величина по стране будет определяться на основе базового набора продуктов, однако для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет базироваться на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода в каждом отдельном регионе, передают «Известия».

«Запрет даст гражданам уверенность в завтрашнем дне. Таким образом правительство проявляет заботу о россиянах», — комментирует инициативу старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Паршин.

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что сейчас прорабатываются разные подходы к установлению прожиточного минимума, в том числе на основе международного опыта.

Ранее депутат Олег Смолин заявлял, что стипендии для студентов российских вузов необходимо повысить до уровня прожиточного минимума. Он отметил, что увеличить размер пособия учащимся позволяет достаточный объем средств федерального бюджета.