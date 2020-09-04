Политолог объяснил, как Литва зарабатывает на конфликте России и Запада

Москва, 4 сентября. Литва и другие прибалтийские государства зарабатывают на противостоянии России и Запада. Об этом в беседе с порталом «Украина.ру» рассказал политолог Олег Неменский.

Как отмечает эксперт, Вильнюс получал большие деньги за счет активного индустриального производства в Белоруссии, а соответственно экспортно-ориентированной экономики этой страны. Также через Минск идет большой транзитный поток с востока, часть которого отходила в сторону Литвы. Соответственно выгода Вильнюса от кризиса в Белоруссии весьма сомнительная.

«К сожалению, Литва и другие прибалтийские республики делают субъективно иной выбор. Они предпочитают зарабатывать на противостоянии России и Запада и на своем статусе как прифронтовых стран в этом противостоянии», — говорит Неменский.

Прибалтийские страны на протяжении многих лет получали бонусы от разворачивающейся «холодной войны», однако такая политика недальновидна и имеет деструктивный характер.

«Но от малых государств и не ожидается, что они будут проводить стратегически выгодную политику. Их политический выбор определен связями элит этих стран с крупными покровителями, которыми для них являются Евросоюз и США», — комментирует политолог.

Неменский подчеркнул, так как внутри элит США есть запрос на ухудшение отношений с Москвой, то и Прибалтика стремится в него встроиться, чтобы заработать.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что прибалтийские государства ввели санкции против Минска по указу «более матерых стран», передает RT. Он заявил, что Белоруссия рассматривает возможность применить ответные экономические меры. Глава государства подчеркнул, что не допустит гражданской войны в Белоруссии.