Эксперт рассказал, как победить цензуру против РФ в американских медиа

Москва, 4 сентября. Глава News Front Константин Кнырик назвал два возможных метода борьбы России с цензурой на американских медиаплатформамах: запрет их по китайскому образцу или более серьезная регулировка с точки зрения исполнения законодательства РФ.

Ранее YouTube удалил российские каналы News Front, Anna News, «Царьград» и «Крым-24». При этом компания никак не мотивировала свои действия. Кроме того, в ночь на 17 апреля видеохостинг заблокировал аккаунт Федерального агентства новостей.

«Если мы понимаем, что это вопрос национальной безопасности, то мы выбираем китайский путь и блокируем все. Это создаст условия для появления своих площадок, потому что свято место пусто не бывает, и рынок заполнится», — озвучил эксперт первый вариант борьбы с цензурой в интервью порталу «Украина.ру».

Второй вариант предполагает серьезный процесс регулировки деятельности американских медиаплатформ на законодательном уровне. Кнырик подчеркнул, что соцсети зарабатывают деньги на территории РФ, поэтому обязаны соблюдать российское законодательство.

«Просто мы должны жестко наказывать за подобные выходки», — добавил он.

Напомним, в апреле 2018 года аккаунты ФАН в Facebook и Instagram, на которые за годы работы подписались десятки тысяч человек, были уничтожены администрациями данных соцсетей. При этом администрация Facebook даже не скрывала, что атака на ФАН — намеренное политическое действие, а не случайность. В 2020 году произошли две ничем не мотивированные блокировки YouTube-канала редакции. В итоге было уничтожены тысячи репортажей и документальных фильмов агентства.

В конце августа стало известно, что телеканал «Царьград» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к американской корпорации Google. Телеканал требует восстановить доступ к своему аккаунту в YouTube, а также признать незаконным отказ Google от договора о монетизации контента, размещаемого на YouTube.