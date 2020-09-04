В Киеве указали на необходимость локального столкновения США и России

Киев, 4 сентября. Если войска из России войдут на территорию Белоруссии, нужно, чтобы Соединенные Штаты поступили аналогично в Польше и Литве. В обратном случае, российское правительство не остановить. Данную информацию сообщил каналу «ATR» бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный.

«Если Путин захватит Белоруссию, это прямая угроза прибалтийским странам, и я думаю, так же и Польше. Второе, Польша, это означает, что ЕС – начнет трещать», — заявил бывший посол.

По словам Бессмертного, на фоне вышесказанного может возникнуть вопрос способности НАТО, что означает дальнейшее противостояния США с Россией. На этот момент в Соединенных Штатах сменится власть, предположил он. Экс-посол также напомнил и о предстоящих президентских выборах в США, которые пройдут в ноябре. Информацию об этом передает издание «ПолитНавигатор».

«При этом ситуация выглядит так, что даже при сохранении нынешнего руководства, необходимость принятия резких решений никуда не денется, а появление нового руководства и его зависание ничего не изменит, потому что Пентагон примет решение без него», — заключил Бессмертный.

Ситуация, которая происходит последние годы между США и РФ может превратиться в настоящий кризис. Однако, он поможет достигнуть ясности и найти какое-то решение. В обратном случае, по словам бывшего дипломата, Россия дойдет до ФРГ.

Правительство США рассматривает вариант введения новых ограничительных мер против России. Вашингтон таким способом хочет «отстаивать» интересы Минска. Примечательно, что в Вашингтоне задумались над введением санкций в отношении семи госслужащих Белоруссии.