Бокерия рассказал, как продлить жизнь на десятилетие

Москва, 4 сентября. Лучшим видом оздоровления организма является ходьба, два часа прогулок в неделю продлевают жизнь на 8-12 лет. Об этом рассказал кардиохирург, академик РАН и РАМН Лео Бокерия.

«Есть такие данные, что люди, которые ходят хотя бы два часа в неделю, они живут на 8-12 лет дольше, чем те, кто сидячий образ жизни ведет», — сообщил Бокерия.

Кардиохирург подчеркнул, что ходьба — лучший вид оздоровления.

«Если человек начинает регулярно ходить, и у него появляется потребность в каких-то физических еще дополнительных усилиях, он может вернуться к своему футболу, баскетболу, бегу, отжиманиям и так далее», — комментирует Бокерия.

Однако он подчеркнул, что если вы никогда не занимались физическими нагрузками, то лучше предварительно пройти осмотр у профильного специалиста.

Ранее онколог Сеитиро Цуганэ назвал причины долголетия японцев. По его словам, секрет кроется в рационе. Японцы потребляют много морепродуктов и, в частности, рыбы. Он также отметил, что в меню жителей Японии практически отсутствуют сладкие напитки.

104-летняя профессор Гарварда Рут Кундсин недавно рассказывала о секретах своего долголетия. Она объяснила, что мотивацию жить дальше, она получает благодаря занятию спорту. До недавнего времени она посещала тренировки в спортивном зале каждую неделю.