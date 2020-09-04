Похудевшая на 84 килограмма звезда КВН Картункова снова «растолстела»

Москва, 4 сентября. Звезда КВН и шоу «Однажды в России» Ольга Картункова поделилась с поклонниками небольшим видео со съемок, удивив подписчиков располневшей фигурой.

В прошлом году юмористка шокировала поклонников, похудев на 84 килограмма. Картункова изменилась до неузнаваемости.

На своей странице в Instagram звезда опубликовала небольшое видео со съемок шоу «Однажды в России». Волнующаяся актриса готовилась выйти на сцену.

Поклонники Картунковой незамедлительно отреагировали на новые формы артистки, поскольку ей с таким трудом удалось похудеть. Фанаты ведущей расстроились и предположили, что артистка сорвалась и потеряла контроль над весом.

«Что-то кажись опять поправилась?! Но все равно норм», — пишет в комментариях пользователь под ником skorinovvd.

«Опять что ль потолстела?» — без церемоний спрашивает denavenger.

Звезда КВН быстро ответила на претензии подписчиков, сообщив, что сейчас она готовится к новому проекту, и измениться внешне ей было необходимо для новой роли.

Большинство же поклонников отметили, что изменения фигуры никак не сказывается на таланте артистки.

«Ольга была, есть и будет отличной юмористкой», — подчеркнула vesnushkaalina.

«Вы прекрасны в любом весе!» — добавила medvedevayana23.

«Если честно тебе так хорошо, прям вкусно. Возможно больше не надо… Вот просто есть люди которым полнота идет. Классная ты, Оля», — пишет strokovakaterina.

Ранее Федеральное агентство новостей подробно расписало диету Картунковой, благодаря которой артистка заметно преобразилась.