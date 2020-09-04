Эксперт объяснил, зачем США развязали войну против «Северного потока — 2»

Москва, 4 сентября. Война США против «Северного потока — 2» направлена на разрушение европейской экономики и сделает Европу неконкурентоспособной, заявил член Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике Андрей Конопляник на пресс-конференции в Москве.

По его словам, создание препятствий для реализации «Северного потока — 2» нужно американцам не только, чтобы обеспечить рынок для своего СПГ, но и уменьшить конкурентоспособность Европы на мировом рынке.

«Что означает в этой ситуации удержание конкуренции? Либо вы должны бегать быстрее других, либо должны насыпать битого стекла в кроссовки конкурента», — сказал эксперт.

В этом плане Европа оказывается самым слабым звеном, поскольку у нее есть достаточное количество внутренних противоречий, вопрос с беженцами, выход Великобритании из ЕС и «вся остальная борьба за национальные суверенитеты», пояснил специалист.

Конопляник подчеркнул, что ситуация с «Северным потоком — 2» дала европейцем понять, что США держат старейшие западные страны за своих вассалов, всячески ограничивая их суверенитет.

Он оценил влияние введенных Европой санкций против России и отметил, что в разговоре с представителем Европейской комиссии энергетического подразделения предложил поднять вопрос о последствиях ограничительных мер для ЕС. На что получил ответ: «Андрей, зачем ты пытаешься поссорить нас с нашими американскими друзьями».

«А сейчас история с «Северным потоком — 2» приводит наших европейских друзей к пониманию того, что страны ЕС сегодня Америкой воспринимаются как страны с ограниченным суверенитетом», — добавил эксперт.

США активно выступают против строительства «Северного потока — 2». Так например, группа американских сенаторов напрямую направила письмо с угрозами немецкой компании Sassnitz GmbH, участвующей в достраивании газопровода. Американские законодатели пригрозили ей «финансовым разрушением».