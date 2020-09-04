Шойгу обсудил с индийским коллегой военное сотрудничество

Москва, 4 сентября. Россия и Индия являются сторонниками формирования многополярной демократической системы международных отношений. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с индийским коллегой Раджнатом Сингхом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Россия и Индия выступают как равноправные партнеры в мировых делах. Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН», — подчеркнул российский министр.

Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество стран, подтвердив настрой на «дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства».

Сингх также выразил уверенность в эффективности российской вакцины от COVID-19.

«Мы поздравляем вас и вашу страну с успехом в борьбе с пандемией коронавируса. Я уверен, что вакцина «Спутник V» окажется очень эффективной в профилактике COVID-19», — заявил он.

Вакцина против нового типа коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в РФ в августе, передавал «Царьград». Она стала первой зарегистрированной вакциной в мире. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.