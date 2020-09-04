Глава ОСК: Проблемы создания рыболовецкого флота могут стать возможностями

В одной известной компании потребовали, чтобы работники говорили не «проблема», а только «возможность». Есть такая модная психологическая теория, которая предлагает подобный подход. Попытки начальника одного из цехов вовремя сообщить о сложной ситуации были отвергнуты. Через некоторое время он исправился и сообщил, что у компании теперь есть возможность, и даже уникальная возможность: отремонтировать все цеховое оборудование, потому что оно успело полностью выйти из строя.

В ситуации с отечественным судостроением всегда есть большой соблазн говорить только об успехах и «возможностях». Нам, в самом деле, есть чем гордиться — верфи и КБ вышли из коматозного состояния поздних девяностых-ранних двухтысячных, боевой флот пополняется новейшими образцами надводных кораблей и субмарин, восстанавливается флот гражданский. Однако все время говорить «достижения», не говоря «проблемы» — губительно.

Убежден, что одним из наиболее перспективных, но в то же время сложных, проблемных направлений является воссоздание рыбопромыслового флота.

Еще недавно 100% траулеров и сейнеров судовладельцы получали из-за рубежа, а на продукцию отечественных верфей переходить не хотели, опасаясь, что наши корабелы не потянут сложности работ – ведь сегодняшнее рыболовное судно напичкано современным высокотехнологичным оборудованием ничуть не меньше, чем эсминец.

Ситуацию изменила господдержка: благодаря механизму «квот под киль» заказы потекли на российские заводы. Сейчас на верфях страны размещены более 90 заказов (из них более 40 заказов на предприятиях ОСК), заявленные инвестиции – свыше 200 млрд руб. Но и это обеспечит обновление не более 40% мощностей рыболовецкого флота.

При этом наш рыболовный флот не просто стар — его износ составляет более 70%. На смену старым судам должны прийти по-настоящему современные, отвечающие запросам не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня.

Проблема, однако, состоит в том, что отечественные верфи при всем своем старании оказались не готовы быстро создать новый рыболовный флот. Но прежде, чем перейти к проклятиям или насмешкам в адрес российских корабелов, стоит понять, почему мы имеем проблему там, где видели возможность.

Напомню, что на протяжении многих десятилетий российские верфи не строили судов подобного типа — в советское время «рыбаков» создавали все больше верфи союзнических соцстран. С тех пор соцстраны, как и союзничество, закончились, а компетенции, потерянные за 60 лет, сами собой не «наросли».

Когда заказчик решает строить у нас судно — это возможность. Но когда он настаивает, что строиться оно должно по иностранному проекту — поскольку тот уже успел себя зарекомендовать — это проблема.

Проект нужно дорабатывать, чтобы он соответствовал требованиям морского регистра судоходства, санитарным нормам и правилам. Добавим к этому, что требования регистра во многих случаях (скажу дипломатично) чрезмерны.

Доработка — это и изменение списка комплектующих, а, следовательно, списка поставщиков. А еще — выход на локализацию, в первую очередь, судового оборудования.

Нами проделана немалая работа на этом направлении. Скажем, на Кронштадтском заводе запущена линия по выпуску судового рыбоперерабатывающего оборудования по проектной документации норвежцев из Бьердал. Но реализация таких проектов – дело крайне дорогое. Сегодня мы имеем крайне высокие ввозные таможенные пошлины на комплектующие для судового оборудования (от 5 до 10%) и, что интересно, низкие пошлины на готовое оборудование (от 0 до 5%). Как же мы будем развивать в этих условиях отечественное производство?

«Возможность» же я вижу вот в чем: ввозные пошлины на готовое оборудование должны вырасти, а на компоненты — снизиться.

И что, на этом кончились проблемы, затягивающие сроки строительства «рыбаков»? Не тут-то было.

Как и на любом направлении — будь то производство дизель-электрических подводных лодок, корветов или ледоколов — важна серийность производства. Серия позволяет избежать ошибок первого судна, подобрать панель поставщиков, отладить процессы.

К сожалению, львиная доля заказов на рыболовецкие суда, заложенные на наших предприятиях — головные. Это и неэффективно, и неэкономично, и в нынешней ситуации «первоначального накопления компетенций» мучительно долго.

Наше предложение состоит в том, чтобы уйти от этой практики, выделив пакет проектов, которые только и будут доступны к заказу. Такое решение — разумный компромисс, способный помочь нам отладить процессы, а заказчикам — снизить риски.

Уверен, сегодня есть все возможности, чтобы превратить существующие проблемы в возможности — не только на словах. На пути восстановления рыболовецкого флота сделано уже немало шагов. Надо нащупывать следующие.

Ситуация с валом импортной продукции все равно должна рано или поздно закончиться — мы можем видеть, что положение на международной арене не позволяет вечно рассчитывать на благосклонность внешних акторов.

Гораздо лучше, если мы будем к этому готовы, создав задел конкурентоспособной продукции российских производителей.