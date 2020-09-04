Фургал призвал сына «не париться» по поводу своего ареста

Москва, 4 сентября. Обвиняемый в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал успокоил своих родственников, которые пришли на заседание по продлению срока ареста, передает РИА Новости.

«Сынок, я сижу нормально, ровно, даже не переживайте, даже не парьтесь», — сказал Фургал сыну.

Как сообщают «Известия», Басманный суд Москвы продлил срок ареста Сергея Фургала до 9 декабря. Суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты бывшего губернатора об изменении ему меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей, в том числе на домашний арест.

Корреспондент Федерального агентства новостей передавал, что во время рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения для Фургала разгорелся скандал. Генпрокуратура обвинила экс-губернатора в том, что в качестве аргумента своей невиновности тот привел акции протеста в Хабаровске. Его обвинили в попытках манипулировать общественным движением.

Также представитель гособвинения сообщил, что у Сергея Фургала была собственная бригада киллеров, которая занималась ликвидацией неугодных ему лиц.

Напомним, Сергея Фургала подозревают в причастности к организации заказных убийств предпринимателей в первой половине 2000-х. Согласно данным прокурора, некоторые участники процесса «испытывают страх и трепет» как от экс-губернатора, так и от его соучастников.