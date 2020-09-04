Лавров заявил об интересе стран G20 к российской вакцине от коронавируса

Москва, 4 сентября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал об интересе стран «Большой двадцатки» к российской вакцине против нового типа коронавируса.

Глава российского внешнеполитического ведомства указал, что иностранные партнеры проявляют интерес в созданной в РФ вакцине против коронавируса.

«Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран «Группы двадцати», — сказал Лавров в ходе выступления на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств G20.

Он также указал, что Россия смогла в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против COVID-19.

Вакцина против нового типа коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в РФ в августе. Она стала первой зарегистрированной вакциной в мире. Ее разработали специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.