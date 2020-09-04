В Крыму молодая мать устроила истерику в аэропорту из-за игрушки

Симферополь, 4 сентября. Скандал между сотрудниками авигавани и пассажиром произошел в аэропорту Симферополя. Видео с конфликтом попало в Сеть, передает Telegram-канал Readovka.

Причиной конфликта стала детская игрушка, сообщает издание Lenta.ru. На видеоролике видно, как пассажирка громко кричит, кидает угрозы в сторону остальных людей и просит отпустить ее с пункта предполетного досмотра. В это время на кадрах слышится детский плач (это ребенок женщины).

«Так это вы нервируете, пропустите ее!» — обращается за кадром к сотруднице службы безопасности очевидица происходящего.

По информации канала, скандал произошел в среду, 2 сентября. Женщина направлялась в Надым с пересадкой в Москве. Однако пассажирке отказали в посадке на борт самолета. Причиной этому стала детская игрушка в виде пистолета.

Стало известно, что Россия возобновляет авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.