Берлин, 4 сентября. Германская энергетическая компания Uniper SE убеждена, что строительство газопровода «Северный поток — 2» в ближайшее время будет завершено.

«Мы убеждены в необходимости проекта «Северный поток — 2», а также расширении мощностей по приему СПГ», — подчеркивается в заявлении компании.

В Uniper напомнили о сокращении добычи газа в Европе, а также добавили, что СП-2 почти достроен, передает ТАСС.

«Мы убеждены в том, что проект, несмотря на текущую паузу, в ближайшее время будет закрыт», — говорится в заявлении.

Проект российского трубопровода «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность — 55 млрд кубометров в год.

В январе 2020 года строительство «Северного потока — 2» было временно приостановлено из-за угрозы санкций США. В июле 2020 года Конгресс США одобрил законопроект о расширении санкций против «Северного потока — 2». Ограничительные меры затронут компании, которые осуществляют строительство газопровода, а также фирмы, оказывающие им страховую и юридическую поддержку, а также портовые услуги.

Теперь немецкая сторона опасается, что из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным против проекта будут введены дополнительные санкции, передавал «Царьград». В частности, депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт выразил уверенность, что основной целью «отравления» Навального является «ухудшение взаимоотношений между Россией и Германией, нацеленная также на санкции против «Северного потока — 2».