Поклонники сравнили Лободу в платье-кольчуге с русалкой

Москва, 4 сентября. Популярная певица Светлана Лобода ошеломила поклонников новой фотографией в откровенном платье-кольчуге в своем профиле в Instagram. Ряд фолловеров сравнил поп-исполнительницу с русалкой.

Знаменитость в своей последней публикации стала рассуждать на тему конца лета. По ее словам, последний вечер августа она провела в окружении близких людей, и он был наполнен любовью и счастьем.

«Захотелось отметить его как-то по-особенному. Чтобы после наполненной эмоциями и новыми ощущениями снова радовать и удивлять вас», — написала звезда.

Певица разместила в профиле фотографию, на которой позирует в длинном платье в виде кольчуги. Звезда стоит к камере боком, поэтому отчетливо не видно, что прикрывает ее интимные места.

Поклонники артистки пришли в восторг от образа звезды сцены. Комментаторы оставили ей массу теплых слов, некоторые даже сравнили исполнительницу с русалкой.

«Тропикана-женщина», — указала osterran.

«Прямо русалочка! Счастливая и красивая!» — восторженно пишет olimpiya2017.

«Русалка!» — отметила irina_bezrukova11.

Не оставило в покое интернет-пользователей нижнее белье певицы под платьем. Фолловеры посоветовали ей в следующий раз выйти в свет без трусов.