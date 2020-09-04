Лисовец оправдал «чересчур откровенный» наряд Бородиной на школьной линейке

Москва, 4 сентября. Стилист Влад Лисовец вступился за наряд телеведущей Ксении Бородиной на школьной линейке, который интернет-пользователи сочли слишком откровенным. Об этом сообщает «Москва 24».

Модный эксперт подчеркнул, что каждый самостоятельно решает, как ему выглядеть на том или ином мероприятии. По его мнению, любая женщина имеет право появиться на школьной линейке даже в мини-платье.

«Мы живем в XXI веке, если мать какого-то ребенка пришла в мини-наряде, я не вижу в этом проблемы. Это же не поминки и не похороны, и не какой-то трагический обряд. Это праздник», — комментирует стилист.

Лисовец говорит, что если у женщины хорошие ноги, то она может позволить себе выглядеть симпатично. Он отметил, что представление о том, что в школу необходимо приходить в закрытой одежде длиною до пола — «признак закаменелости».

Напомним, подписчики пристыдили ведущую «Дома-2» Ксению Бородину за появление на школьной линейке своих в очень коротких шортах. Фолловеры раскритиковали Ксению за слишком откровенный наряд для школьного мероприятия. После этого телеведущая поссорилась со своими подписчиками, написав гневный комментарий об их критике. Она в ироничной форме назвала фанатов «экспертами моды» и посоветовала дизайнерам крупных модельных домов спрашивать мнения своих подписчиков.