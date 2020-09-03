Сборная России одолела команду Сербии в матче Лиги наций

Москва, 3 сентября. Сборная России по футболу выиграла у команды Сербии в первом туре Лиги наций. Встреча, которая прошла «ВТБ-Арене» в Москве при пустых трибунах, завершилась со счетом 3:1.

Открыл счет в матче Артем Дзюба. Он успешно пробил пенальти на 48-й минуте встречи. Через 21 минуту удвоил счет Вячеслав Караваев.

У сербов отличился Александр Митрович. Мяч в ворота россиян залетел на 78-й минуте.

Финальную точку во встрече поставил Дзюба на 81-й минуте.

Желтые карточки получили сербы Страхиня Павлович и Никола Максимович. Россияне сыграли без «горчичников».