Дочь Легкоступовой потребовала от вдовца певицы «перестать врать»

Москва, 3 сентября. Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль обратилась к ее вдовцу Юрию Фирсову с требованием «перестать врать».

Во время эфира программы «Пусть говорят» Бриль огласила результаты вскрытия певицы. По ее словам, мать умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Фирсова она обвинила в бездействии: из-за опьянения травмированная Легкоступова не могла сама оценить опасность своего положения.

Бриль заявила, что у нее есть только одна просьба к последнему мужу Легкоступовой: остановить поток лжи и обвинений в адрес родных покойной. Она уточнила, что никто не чинил Фирсову препятствий во время церемонии прощания, а тот сам пытался войти через черный ход вместо главного.

«Юр, пожалуйста, остановись, перестань врать. Перестань говорить, какие все вокруг плохие. Просто давай по-человечески проводим маму в последний путь. Она это заслужила», — подчеркнула дочь артистки.

Ранее адвокат Александр Никитин, представляющий интересы семьи артистки, сообщил, что есть зацепки, которые помогут возбудить уголовное дело.

«Даже если предположить, что Юрий Фирсов не бил, не толкал Валентину, и это не послужило причиной смерти, то, как минимум, это оставление в опасности. <…> Юрий был обязан вызвать врачей потому, что он мужчина, и, как он говорит, он сильно не пьет. И когда рядом находится его любимая жена в беспомощном состоянии, он был обязан вызвать врачей и оказать первую помощь. Он этого не сделал», — подчеркнул Никитин.

Валентины Легкоступовой не стало 14 августа 2020 года, передавал телеканал «360». Ей было 54 года. 6 августа певицу и Фирсова доставили в наркологическую клинику. Позднее муж Легкоступовой сбежал из клиники, а Легкоступова впала в состояние комы, после чего была переведена в реанимацию.