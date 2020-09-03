Российским студентам объяснили правила по ношению масок в вузах

Москва, 3 сентября. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков рассказал, какие ограничения коснутся студентов из-за пандемии коронавируса. По его словам, ношение защитных масок является обязательным для студентов.

В эфире телеканал «Россия-1» министр отметил, что посещать занятия студенты будут как обычно, сокращать число присутствующих в аудиториях не планируется. Однако они обязаны использовать средства защиты.

«Есть жесткое требование о том, чтобы носить маски. Маску разрешено снимать только преподавателю при проведении занятий, это понятно, либо в творческих вузах», — подчеркнул Фальков.

При необходимости, по словам министра, вузы будут переходить на удаленное обучение в отдельных регионах или даже поодиночке. Главное, подчеркнул Фальков, «не допустить появления очагов и в общежитиях, и в университетах».

Ранее Фальков сообщил, что подготовка вузов к новому учебному году шла совместно с Роспотребнадзором. После длительных консультаций «появились специальные методические рекомендации для высших учебных заведений на этот год». Главной рекомендацией является масочный режим. Дополнительно к этому — измерение температуры на входе и дважды в течение дня.

Мэр Сергей Собянин ранее высказал уверенность, что буквально через несколько месяцев коронавирус в Москве будет побежден, передавал «Царьград». Говоря о предполагаемых сроках победы над COVID-19, мэр столицы полагает, что это случится в течение полугода.