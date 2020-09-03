Постпред РФ напомнил ОБСЕ о ключевой роли СССР в победе над нацизмом

Вена, 3 сентября. Постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Александр Лукашевич напомнил о ключевой роли СССР в победе над нацизмом, процитировав статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.

3 сентября в австрийской столице прошло заседание постоянного совета ОБСЕ. Российский постпред напомнил о скорбной дате 1 сентября 1939 года — начале Второй мировой войны.

«За эти годы выросло несколько поколений. Изменилась политическая карта планеты. Нет Советского Союза, который одержал грандиозную, сокрушительную победу над нацизмом, спас весь мир. Этими словами начинается статья президента РФ Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим», — заявил Лукашевич во время заседания.

Российский дипломат с сожалением отметил, что некоторые европейские государства пытаются возвести в ранг героев национально-освободительных движений тех, кто активно сотрудничал с нацистами, а также оспаривают решающую роль Красной армии в победе над Гитлером.

Напомним, статья Владимира Путина «75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим» была опубликована 18 июня в журнале The National Interest для западных читателей. Часть публикации президент посвятил урокам войны и вопросам международного сотрудничества.

Недавно Владимир Путин направил приветствие участникам федерального архивного интернет-проекта «Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов». Президент напомнил, что жертвами захватчиков стали миллионы ни в чем не повинных людей разных возрастов и профессий.