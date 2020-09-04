Прилучный высмеял откровения Муцениеце об их разводе

Москва, 3 сентября. Известный актер Павел Прилучный отреагировал на возвращение видеоблога Агаты Муцениеце после их развода. Он высмеял откровения своей бывшей супруги.

Муцениеце недавно опубликовала впервые за долгое время выпуск «Прилучные будни» ( сейчас шоу называется «Будни разведенки»). Актриса постаралась «расставить точки» в теме по разводу с Прилучным, а также рассказала своим поклонникам причину своего ухода из сериала «В клетке», где она должна была играть с бывшим мужем, передает издание «Экономика сегодня».

Тем временем Прилучный до сих пор не комментирует тему расставания с бывшей женой. Однако о его отношении к происходящему демонстрирует его Instagram. К примеру, актер отреагировал на высказывание фанатки об отсутствии Муцениеце в сериале (скорее всего, идет речь о сериале «В клетке»).

Одна из фанаток с иронией порекомендовала актеру посмотреть новые выпуски Агаты, где она «очень хорошо играет». Павел ответил на этот комментарий смеющимися смайликами, что показывает его истинное отношения к видеоблогу бывшей жены.

Ранее российская актриса Агата Муцениеце поделилась редкой семейной фотографией. Фанаты актрисы пришли в восторг от того, что отец знаменитости внешне сильно схож на ее бывшего супруга Павла Прилучного. Снимок звезда опубликовала на свой странице в Instagram.