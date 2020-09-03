В России изменят механизм выплаты пенсии с октября

Москва, 3 сентября. Российские пенсионеры до 1 октября перейдут на национальную платежную систему. Зампредседателя Союза пенсионеров России Людмила Пискунова рассказала о преимуществах платежной системы «Мир», основываясь на своем опыте.

По ее словам, переход на «Мир» оказался очень простым. Член Общественной палаты пришла в ближайшее отделение Сбербанка, ей «буквально за пять минут» оформили необходимые документы и через два дня выдали карту, оповестив сообщением.

«Мне не надо было идти ни в Пенсионный фонд, подавать для сведений другой счет для того, чтобы перечисляли пенсию. Не надо было идти в МФЦ, ветеранские мне там переводили социальные выплаты на счет бывшей карты», — сказала Пискунова в беседе с изданием «Политика сегодня».

Она поддерживает идею перехода на карты «Мир», поскольку считает, что таким образом государство обеспечивает финансовую защиту средств россиян. Пискунова добавила, что России нужно уже давно было перейти на свою систему.

«Мы, пенсионеры, как и бюджетники, получаем деньги из бюджета России. И каждое государство защищает свои интересы, в том числе и финансовые», — сказала Пискунова.

Напомним, пенсионеры должны будут до 1 октября перейти на национальную платежную систему. Изначально переход был запланирован на 1 июля, однако из-за эпидемиологической ситуации даты сдвинулись.