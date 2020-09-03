Зюганов заявил, что Гитлер сжигал в концлагерях «всякую сволочь»

Москва, 3 сентября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов оказался в центре внимания пользователей Сети после слов, что фюрер Германии Адольф Гитлер в концлагерях сжигал в печи «всякую сволочь». Видео выступления политика опубликовал юрист Илья Ремесло в Twitter.

Зюганов говорит, что Россия трижды прикрывала Европу. Он вспомнил об Орде монголов, наступлении французского императора Наполеона и зверствах, которые творил Гитлер.

«Гитлер построил концлагеря и сжигал в печах всех подряд: и русских, и евреев, и поляков, и всю остальную сволочь», — сказал лидер КПРФ.

Ремесло, опубликовавший видеоролик с речью политика, в комментариях заявил, что это не монтаж. Он подписал видео: «Геннадий Андреевич «зюганул» и рассказал, как Гитлер сжигал в печах «всякую сволочь».

Геннадий Андреевич "зюганул" и рассказал, как Гитлер сжигал в печах "всякую сволочь" pic.twitter.com/FhUVFQmFAK — Илья Ремесло (@iremeslo) September 3, 2020

Интернет-пользователи были шокированы высказыванием коммуниста. Некоторые подумали, что ролик был смонтирован, но после сообщений, что это оригинал, высказали возмущение.

Комментаторы были в ярости от слов политика и не стеснялись в выражениях. Зюганова жестко осудили фолловеры.

«Совсем с дуба рухнул, видать .... Старый стал, сам уже не соображает, что говорит», — пишет animar2004.

«Срочно на пенсию... Без разговоров», — добавила IrinaMay5.