Герман-младший рассказал о популярности якутского кино в Китае

Санкт-Петербург, 3 сентября. Режиссер Алексей Герман-младший в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал об успехах регионального кинематографа в России.

«Надо смотреть на Якутию. Они молодцы и они бьются. Я знаю, как тяжело они бились в Министерстве культуры за поддержку своих фильмов. У них удачные фильмы, они идут в Китае, получают там призы», — рассказал режиссер.

Якутское кино популярно в Китае, получает премии, но широкой аудитории это не известно.

«Есть феномен якутского кино. Оно разное. Но я был на Шанхайском фестивале в прошлом году, они два приза получили. Они действительно болеют за свое дело, дешево снимают, не воруют», — отметил Герман-младший.

По мнению режиссера, в киноиндустрии задает тон именно столица.