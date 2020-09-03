Герман-младший рассказал о популярности якутского кино в Китае

Санкт-Петербург, 3 сентября. Режиссер Алексей Герман-младший в эфире Медиагруппы «Патриот» рассказал об успехах регионального кинематографа в России.
«Надо смотреть на Якутию. Они молодцы и они бьются. Я знаю, как тяжело они бились в Министерстве культуры за поддержку своих фильмов. У них удачные фильмы, они идут в Китае, получают там призы», — рассказал режиссер.
Якутское кино популярно в Китае, получает премии, но широкой аудитории это не известно.
«Есть феномен якутского кино. Оно разное. Но я был на Шанхайском фестивале в прошлом году, они два приза получили. Они действительно болеют за свое дело, дешево снимают, не воруют», — отметил Герман-младший.
По мнению режиссера, в киноиндустрии задает тон именно столица.
«Крупных кинопроизводящих центров у нас мало. Екатеринбург, там фактически один Федорченко остался. Петербург к сожалению, отступает год за годом. Москвы действительно много», — подытожил он.