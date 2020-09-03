В Сети назвали богохульством провокационное фото Собчак в терновом венце

Москва, 3 сентября. Телеведущая Ксения Собчак опубликовала провокационное фото у себя в Instagram. На снимке она предстала с ярким макияжем и терновым венцом на голове. Пост вызвал неоднозначную реакцию подписчиков.

«Терновый венец мне к лицу», — подписала фото Собчак.

Далеко не все интернет-пользователи положительно оценили образ знаменитости. Некоторые начали иронизировать, а некоторые обвинили Собчак в богохульстве и оскорблении религиозных символов.

«Богохульство!» — пишет marikdarmonukofficial. «Интересно, в России РПЦ рассматривает такие образы как богохульство?» — поинтересовалась alina_lehman. «Провокации наше все», — отмечает dasha_iz_berlina. «Как украшение возможно и идет вам... Господь все видит, не буду судить, каждый баран будет подвешен за свою ногу. Может когда-нибудь вы поумнеете», — комментирует dubovisk. «К сожалению страсть тщеславия, как и все остальные страсти, ненасытна», — написал andrejordinarcev054.

Недавно Ксения Собчак призналась, что считает себя некрасивой женщиной. Об этом она рассказала на шоу Агаты Муцениеце «Честный развод». Она поделилась секретом, как оставаться на плаву «страшилам» — быть уверенными в себе. По ее словам, благодаря этому они пользуются успехом у мужчин.

Также в беседе с Муцениеце Собчак рассказала о взаимоотношениях со своей старшей сестрой Марией — дочерью Анатолия Собчака от первого брака. Она сожалеет о том, что совсем с ней не общается.