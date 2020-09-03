Диетолог рассказала, кому следует отказаться от чая

Москва, 3 сентября. Диетолог Елена Соломатина рассказала россиянам, что чай очень полезный напиток, но некоторым от него лучше отказаться.

По ее словам, чай, действительно, обладает полезными свойствами — в нем содержится много витаминов, антиоксидантов, танин и теанин. Врач советует заливать чай не кипятком, а горячей водой, поскольку таким образом напиток сохранит свои полезные свойства.

В то же время некоторым людям чай может навредить из-за кофеина.

«Здоровому человеку не стоит бояться кофеина, он отлично тонизирует сердечно-сосудистую систему, к тому же чай содержит вещества, смягчающие его действие. При повышенном давлении, ряде психических заболеваний, повышенной возбудимости нельзя пить и чай, и кофе», — сказала диетолог в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

Соломатина добавила, что у чая есть мочегонный эффект, поэтому после его употребления следует следить за пополнением жидкости.

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