Российские водители смогут оформлять ДТП онлайн

Москва, 3 сентября. Автомобилисты со всех регионов страны могут оформлять электронные заявления о ДТП вместо бумажных. Об этом заявил исполнительный директор Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев в ходе пресс-конференции.

«С 1 ноября начинает работать электронное извещение по всей территории Российской Федерации. Мы к этому сейчас готовимся, доработку делаем»,— сказал Уфимцев.

Также он добавил, что с начала ноября данная функция станет доступна не только для физических лиц, но и для юридических. Об этом сообщает издание «Комерсантъ».

Фотофиксация и электронное извещение об авариях могут также появиться в специальных приложениях страховых компаний, так на данный момент планируется разработка SDK-модуля, который страховые компании смогут встраивать в свои мобильные приложения, добавил директор РСА.

«Данные, которые будут делаться по фотофиксации и электронному извещению, будут автоматически попадать в базу данных РСА», — пояснил господин Уфимцев.

Возможность оформления европейского протокола в режиме онлайн вводилась на тестовой основе с 1 ноября прошлого года в нескольких регионах страны: в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане.

Ранее стало известно, что в российские автомобилисты могут регистрировать свои автомобили в МФЦ. Поправки к перечню государственных услуг, позволяющие регистрировать автомобиль в центрах «Мои документы», вступили в силу в России с 29 августа.