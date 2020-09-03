Крым готовится «сбросить оковы» последней украинской блокады

Симферополь, 3 сентября. Крым преодолеет водную блокаду, организованную Киевом за счет новых крупных проектов, которые будут реализованы на полуострове в ближайшее время. Об этом заявил крымский политолог Владимир Джаралла в интервью ФБА «Экономика сегодня».

Во время рабочей встречи президента РФ Владимира Путина с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым был согласован крупный проект по обеспечению города чистой питьевой водой. Речь идет о строительстве трубопровода, который позволит перебросить часть воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище.

Комментируя планы России по реализации крупного проекта, Джаралла напомнил, что в 2020 году ситуация в Крыму с водоснабжением резко усугубилась из-за засухи, а запасы воды в водохранилищах полуострова значительно сократились. Из-за жаркой погоды пересохло сразу несколько рек, из которых вода поступала в Партизанское и Чернореченское водохранилища.

Политолог оценил новый водопроводный проект, который был предложен Развожаевым для обеспечения водой Севастополя. Он обратил внимание, что строительство трубопровода из реки Коккозка необходимо проводить, изучив все возможные риски.

«Предложение Развожаева перебросить часть воды из реки Коккозка в Чернореченское водохранилище федеральным властям необходимо рассматривать и реализовывать очень осторожно из-за существующих угроз», — отметил Джаралла.

Политический эксперт также обратил внимание, что ремонт уже существующих водопроводных сетей, а также строительство новых магистралей нужно было реализовывать раньше. Сейчас же строителям необходимо учитывать индивидуальные параметры каждого населенного пункта при строительстве водной магистрали.

По словам Джарралы, Крым уже почти преодолел все испытания водной блокадой и сбросил последние украинские оковы, реализуя крупные проекты, с помощью которых будет осуществляться водоснабжение крымских городов. Жители полуострова понимают, что Россия предпринимает активные меры, чтобы в самые короткие сроки организовать водоснабжение полуострова.

Ранее командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заявил, что Киев планирует разместить вокруг Крыма несколько дивизионов ракетных комплексов «Нептун». Речь идет о системе, оснащенной крылатыми ракетами, которая недавно была принята на вооружение армии Украины.