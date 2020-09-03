NI назвал неустаревающим МиГ-29 благодаря модернизации и новым ракетам

Москва, 3 сентября. Американское информационное издание The National Interest опубликовало подробную статью об истребителе МиГ-29, который стоит на вооружении российский армии уже почти 40 лет. Автор материала Марк Эпископос обратил внимание, что отечественные специалисты провели масштабную модернизацию этого военного самолета, которая позволит оставить его в рядах Воздушно-космических сил еще надолго.

Прежде всего обозреватель обратил внимание на недавние крупные учения, которые прошли на полигоне Ашулук в Астраханской области. В ходе военных маневров российские пилоты использовали модернизированные МиГ-29СМТ в качестве основных боевых истребителей при нанесении бомбовых и ракетных ударов по наземным объектам условного противника.

В The National Interest напомнили, что модернизированный МиГ-29 может считаться современной боевой машиной, поскольку получил новейшие летные системы и вооруженные комплексы, позволяющие проводить воздушные операции различной степени сложности. Истребитель получил новые ракеты класса «воздух-поверхность», а также противокорабельную оружейную систему. Главной фишкой обновленного МиГ-29 является специальная установка радиоэлектронной борьбы (РЭБ), защищающая самолет от ПВО и перехватчиков противника.

Обозреватель Марк Эпископос отметил, что несмотря на свой большой возраст МиГ-29 остается мощным боевым самолетом, который может быть опасен для бомбардировщиков и истребителей противника. Боевая машина обладает целым спектром различных возможностей, благодаря чему не потеряет свою востребованность после принятия на вооружение ВКС РФ новейшего МиГ-35.

Кроме того, Россия использует свои МиГ-29 в качестве основных истребителей палубной авиации, размещенных на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». Самолеты могут применяться подразделениями Военно-морского флота при крупномасштабных операциях в море, поскольку способны вести разведку за объектами противника и уничтожать вражеские корабли.

Ранее индустриальный директор авиационного комплекса «Ростех» Анатолий Сердюков подробно рассказал о перспективах новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57. Он обратил внимание, что самолет начнет поставляться на международный рынок только после того, как будет принят на вооружение ВКС РФ.