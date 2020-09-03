На Украине заговорили о неизбежности нового Майдана

Киев, 3 сентября. Новый Майдан на Украине неизбежен, к нему ведет некомпетентная политика президента Владимира Зеленского и его команды. Об этом заявил бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный.

«Сейчас звучит, что Украина с нынешней политикой Зеленского и его окружения идет к очередному Майдану, это и так понятно. Пока вещи, которые звучат из уст Зеленского и Ермака, продолжаются, все это закончится Майданом», — заявил Бессмертный в эфире телеканала ATR.

Происходящее на Украине политик назвал небольшим конфликтом по сравнению с тем, что вскоре ждет Европу. По его словам, лично для него это будет уже четвертый Майдан — что закономерно для Украины, где «каждые десять лет власти дают пинка».

«Мы накануне событий в центральной Европе, для которых наша война будет локальным конфликтом», — добавил он.

Отметим, на Украине давно идут разговоры о возможности нового госпереворота. В частности, экс-депутат Верховной рады Давид Жвания в конце августа записал видеообращение к Зеленскому, в котором озвучил несколько признаний о Майдане, в процессах которого участвовал с пятым лидером страны Петром Порошенко.

Жвания отметил, Порошенко вновь приступил к раскачиванию ситуации в стране. По его словам, вскоре «порохоботы», которых ему лично доводилось финансировать по просьбе экс-лидера, позовут людей на улицы. Экс-депутат назвал Порошенко мастером создания кризисов и провокаций, лучшим в стране специалистом в этих вопросах.