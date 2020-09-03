Режиссер объяснил, почему Петров и Козловский не конкуренты Брэду Питту

Санкт-Петербург, 3 сентября. Алексей Герман-младший в эфире медиагруппы «Патриот» рассказал о проблемах современного российского кинематографа. В числе многих проблем, по мнению режиссера, есть и низкая подготовка артистов.

«Кино — это не только режиссеры и операторы, это еще и артисты. Возьмите молодого Садальского, Гурченко», — говорит Алексей Герман.

На вопрос, куда исчезли артисты такого уровня, режиссер отметил слабую подготовку в профильных вузах.

«Слабая подготовка. У нас до сих пор она много где слабая», — заявил кинематографист.

Алексей Герман-младший заметил, что с советских времен была потеряна не только наука и промышленность, но и актерское образование.

«Сейчас появляются замечательные молодые артисты. Но с очень большим запозданием. Александр Петров, Данила Козловский, который получил первую большую роль у меня. К сожалению, одним Александром Петровым индустрию не закрыть. Я искренне хорошо отношусь к нему, попробую высказаться, чтобы не обидеть его и других наших артистов. Есть Брэд Питт, есть Роберт Де Ниро и еще кто-то. Там другой уровень энергии. У нас с мужиками, самыми медийными мужиками, которые очень хорошие актеры, иначе. Их очень мало и не у всех из них есть тот уровень энергии и способности, которые есть у Брэда Питта. Проблема в том, что наша индустрия не поощряла, чтобы актер снимался в нормальных обстоятельствах, чтобы мог работать над собой. Есть проблема в образовании, брали не талантливых, а красивых. Вот пришел бы сейчас замечательный артист в вуз, допустим, Леонов, его бы не взяли», — считает Алексей Герман.

Так же режиссер отметил деструктивную роль низкосортных телевизионных сериалов.

«Очень важная вещь, это деградация профессии. Приходит артист в дешевый сериал, тебе за четыре дня надо снять, никому не важно как. Тебя приучают работать быстро и плохо», — говорит Алексей Герман.

Также Алексей Герман в эфире медиагруппы «Патриот» объяснил причину показа шокирующих сцен насилия над женщинами во многих голливудских фильмах.