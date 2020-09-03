Собчак откровенно рассказала об отношениях со старшей сестрой

Москва, 3 сентября. Телеведущая Ксения Собчак в беседе с актрисой Агатой Муцениеце призналась, что у нее есть старшая сестра Мария — дочь отца, Анатолия Собчака, от первого брака.

Во время программы Муцениеце «Честный развод» Собчак рассказала, что сожалеет о том, что совсем не общается с сестрой. По ее словам, их семьи никогда не общались, что было связано «с позицией мамы» ныне сенатора Людмилы Нарусовой: в какой-то степени она настраивала Собчак против общения с сестрой.

В частности, Нарусова, по словам Ксении, говорила, что отец больше любит старшую дочь, из-за чего в детстве Мария казалась человеком, который «заберет папу». По мнению телеведущей, причиной всему была ревность матери.

«Сейчас я понимаю, что она просто папу безумно любила и ревновала. <…> Мы обе, и Маша, и я, мне кажется, стали жертвами ревности наших мам, которые не могли любить друг друга», — сообщила Собчак.

По словам телеведущей, сейчас она старается сделать все, чтобы ее сын Платон сохранил общение с детьми своего отца Максима Виторгана от первого брака.

Ранее сообщалось, что Собчак возглавила рейтинг Forbes российских блогеров по доходу в Instagram. За год она заработала 1,48 млн долларов за год. Издание отметило, что «за прошедший год она второй раз вышла замуж, запустила шоу на Первом канале и нарастила аудиторию».

Второе место заняла Полина Гагарина, она заработала 890 тыс. долларов за год. Третья строчка досталась блогеру Иде Галич, ее доход от Instagram составил 850 тыс. долларов. Также в рейтинг попали Ксения Бородина (770 тыс. долларов), Алина Левда (760 тыс. долларов), Настя Ивлеева (610 тыс. долларов), Валерия Чекалина (610 тыс. долларов), Регина Тодоренко (600 тыс. долларов) и другие знаменитости.