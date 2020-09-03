СМИ раскрыли малоизвестные детали из жизни Елены Ваенги

Москва, 3 сентября. Искренность — черта, отличающая певицу Елену Ваенгу от большинства артистов российской эстрады. Однако эта особенность принесла исполнительнице немало проблем. Портал Infox раскрыл малоизвестные детали из жизни Ваенги.

Настоящая фамилия певицы — Хрулева. Свой псевдоним она взяла в честь бывшего названия своего родного Североморска. Она с детства отличалась склонностью к дисциплине, на формирование этой черты повлияли ее родители.

«Елена долгое время молчала, но в какой-то момент у нее лопнуло терпение. На семейном мероприятии Ваенга заявила, что ее родители — изверги, а чуть позже примерно то же самое высказала и своей учительнице. За это Елену отправили в детскую комнату милиции», — пишет портал Infox.

Родные видели, что девушка постепенно катится на дно: алкоголь, вечеринки, сомнительные товарищи. Поэтому ее отправили в Петербург, где она с первой попытки поступила в музыкальное училище.

Своего будущего возлюбленного Ивана Матвиенко певица повстречала случайно, буквально на улице. С ним она прожила 17 лет. На момент знакомства ему исполнилось 38 лет и у него была дочь от первого брака. Именно Матвиенко настоял, чтобы Елена закончила учебу, так как он видел в ней большой талант. Несмотря на то, что в итоге пара распалась, им удалось сохранить дружеские отношения.

Как только Ваенга начала обретать первую популярность, на нее обратила внимание пресса. Однако отношения с журналистами у певицы сложились не самые лучшие: ее прозвали бесцеремонной и резкой. Елена признается, что с рождением сына Ивана в 2012 году, она стала спокойнее. Отцом ребенка стал Роман Садырбаев — ударник из ее музыкального коллектива. В 2016 году музыканты официально оформили отношения.

Весной Елена Ваенга заинтриговала поклонников сообщением о прибавлении в семействе. Певица опубликовала в Instagram изображение с аистом, который принес родителям младенца. Однако звезда не уточнила, у кого именно родился ребенок, а также мальчик это или девочка.