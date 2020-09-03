Жена Гафта призналась, что актер не может говорить после инсульта

Москва, 3 сентября. Знаменитый российский актер Валентин Гафт отпраздновал свое 85-летие. Известно, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Об этом сообщила его супруга Ольга Остроумова.

По ее словам, на праздник в честь юбилея Гафта были приглашены только самые близкие люди. Она отметила, что артисту тяжело принимать массовые поздравления, именно поэтому друзья Гафта к нему подходили по одному.

Напомним, что год назад народный артист России перенес инсульт. Однако восстановление пока не завершилось. На данный момент он не может разговаривать и самостоятельно передвигаться. По словам жены актера, Гафт понимает, что происходит вокруг него. Стоит отметить, что сама Остроумова сейчас не в лучшей форме, так как недавно перенесла операцию на колени. К счастью, супругам помогают их близкие, передает Sobesednik.ru.

«Это лежачий больной <…> Мы за ним ухаживаем, в кресле вывозим гулять. Он не разговаривает. Все понимает, порой что-то говорит – без звука. Но мы его научились понимать», — заявила супруга Гафта.

Напомним, что 1 сентября умер российский актер Борис Клюев, ставший звездой телеканала СТС из-за роли в сериале «Воронины». Причиной смерти стала онкология — с 2018 года Клюев боролся с раком легких.