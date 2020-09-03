МиГ-31 перехватил самолеты-разведчики США и Британии над Баренцевым морем

Москва, 3 сентября. Российский истребитель МиГ-31 второй раз за сутки перехватывал иностранные самолеты над Баренцевым морем. На этот раз это были американские и великобританские объекты, как сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет-разведчик R.1 «Сентинел» ВВС Великобритании», — говорится в сообщении НЦУО РФ.

Российские военные подтвердили, что после того, как иностранные самолеты совершили разворот от границы РФ, МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота вернулся на базу.

«Весь полет российского истребителя МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации американским и английским самолетами не допущено», — отметили в НЦУО.

Напомним, что за 3 сентября это был второй вылет дежурного самолета Миг-31. Первый раз истребитель РФ поднимался в воздух над Баренцевым морем в связи с появлением над его водами самолета ВВС Норвегии. Объект был идентифицирован как самолет базовой патрульной авиации Р-3С «Орион» ВВС Норвегии и успешно развернут за границу РФ.