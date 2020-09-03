Дочь Веры Брежневой восхитила поклонников идеальной фигурой

Москва, 3 сентября. Дочь российской певицы Веры Брежневой опубликовала пикантное фото на пляже. Поклонники оценили ее стройную фигуру.

Софье Киперман 19 лет, но она не уступает по красоте своей звездной маме. И если Вере Брежневой уже приходится сидеть на диете, то Соне все дается легко.

В Instagram девушка опубликовала снимки с отдыха в Греции. На ней темный купальник, который подчеркивает идеальную фигуру.

У Софьи много иностранных подписчиков. Неудивительно, потому что девушка встречается с молодым музыкантом Мэттом Кенноном.

Большую часть года Соня проводит в Америке. Брежнева видится с дочерью, когда приезжает на гастроли в США, но старается часто разговаривать с ней по видеосвязи.

Поклонники отреагировали на пост девушки.

«Благословенны мои глаза! Какая красотка», — сделал комплимент подписчик. «Невероятно шикарная девушка», — добавил другой фанат.

Однако не всем приглянулся снимок Киперман. Некоторые считают, что при таких красивых ногах ей не хватает объема в области груди. Один подписчик вообще сравнил девушку с «доской».