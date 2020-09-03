Кононенко рассказал, чьи спецслужбы могут стоять за «отравлением» Навального 

Санкт-Петербург, 3 сентября. За «отравлением» блогера Алексея Навального могут стоять спецслужбы Германии или Великобритании. Такое мнение журналист и писатель Максим Кононенко высказал во время эфира в Медиагруппе «Патриот».

«У меня есть большие сомнения, что это отравление — если это было отравление, было совершено кем-то из наших. Просто потому, что если это вещество называется «Новичок», о чем нам рассказала федеральный канцлер, то это значит, что это вещество могло быть синтезировано только в хорошей лаборатории. Как я прочитал тут мнения большого количества экспертов, которые в этом деле понимают, любителю синтез такого вещества неподвластен. Это очень сложно и крайне опасно. Если мы знаем, что немцы определили, что это «Новичок», и со слов тех же немецких экспертов, чтобы определить, какое вещество использовалось для отравления, нужно иметь его образец — это значит, что у немцев есть такой образец. И у англичан есть его образец, потому что они тоже определили, что при отравлении Скрипалей использовался этот самый «Новичок». Значит, мы знаем как минимум две страны, у которых он есть, кроме нашей. И почему мы должны сразу думать про нашу страну?» — отметил Кононенко.

Удивляет блогера и то обстоятельство, что «Новичок», которым по заявлению канцлера ФРГ Ангелы Меркель якобы отравили Навального, оказался таким безобидным, тогда как в случае с отравлением Скрипалей все было очень опасно, и пострадали не только они.

«Создатели «Новичка», говорят, тоже сомневались, потому что, по их словам, невозможно, чтобы человек не умер. В общем, дело темное, и оно окружено большим количеством лжи», — подчеркнул Кононенко, призвав не делать скоропалительных выводов.

Во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на основании выводов лаборатории бундесвера заявил, что Навальный был отравлен ядом нервно-паралитического действия класса «Новичок», сообщали «Известия». Канцлер Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, потребовала объяснений от властей РФ и предупредила о совместной с ЕС и НАТО реакции.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят оснований для новых санкций против России из-за ситуации с Навальным, передавал RT. По его словам, Россия в целом не приемлет санкционного разговора и санкционного языка. В немецком бундестаге, в свою очередь, призвали дождаться результатов развития ситуации.