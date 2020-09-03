Образ жизни современного человека далек от идеала. Из-за сильной занятости, ежедневных психологических нагрузок и частых стрессов люди сталкиваются с таким явлением как гастрит. Это неприятное заболевание знакомо практически всем. У кого-то оно проявляется в виде сильной боли, другие же сталкивается с более серьезными симптомами и последствиями. Мы решили изучить подробно эту тему, задать вопросы врачу и выяснить, как же можно вылечить и предотвратить появление гастрита.

Что это за болезнь

Гастритом называют воспалительный процесс, который находится на внутренней оболочке желудка. Это заболевание вызывает сильное повреждение слизистой, что приводит не только к неприятным ощущениям, но и нарушает процесс усвоения пищи. Вследствие чего от гастрита страдает не только желудок, но и кишечник. Если обратиться гастроэнтерологу, то врач обязательно скажет, что это заболевание встречается чуть ли не у каждого второго россиянина.

Часто случается такое, что люди даже не подозревают о наличии гастрита. А если неприятные ощущения в желудке все же возникают, то многие пользуются обезболивающими таблетками или другими препаратами, которые снимают симптомы, но не лечат заболевание. Выявить гастрит может только врач. Причем стоит отметить, что существует несколько форм гастрита, которые различаются по своей симптоматике и природе происхождения. Разберем каждый вид отдельно.

Гипоацидный — такая форма заболевания вызывает постепенное снижение выделения соляной кислоты, и в результате полости желудка полностью атрофируется. Из-за этого пища и все содержащиеся в ней полезные микроэлементы не усваиваются. Помимо этого, такой вид гастрита очень опасен из-за высокой вероятности возникновения рака.

Симптомы такого гастрита полностью зависит от степени повреждения желудка. На самых начальных стадиях заболевания пациент может ощущать тяжесть в желудке, периодическую боль после еды или испытывать чувство тошноты. Список симптомов также можно включить отрыжку, запоры, вздутие живота и периодическую рвоту.

Последствия у этого вида гастрита весьма неприятные:

ухудшение состояния кожи, ногтей и волос;

нездоровая потеря веса;

сильная слабость и быстрая утомляемость;

дисбактериоз в ротовой полости.

Диффузный — в этом случае вся слизистая поверхность желудка воспаляется равномерно. Если заболевание не вылечить, то оно приводит к атрофии желудка и неспособности органа переваривать пищу. Как и гипоацидный, этот вид гастрита опасен тем, что его запущенная форма приводит к развитию онкологии. Также среди последствий значатся:

авитаминоз;

общая интоксикация;

слабость.

Стоит отметить, что к развитию этого гастрита приводит несколько факторов. Например, это может быть плохое питание, голодание, злоупотребление спиртным, курение или тяжелые вирусные заболевания. Помимо этого, возникновение болезни может спровоцировать и сильный стресс.

Антральный — это воспаление характерно для в антрального отдела. Он не проходит бесследно и вызывает атрофию, которая может остаться у пациента навсегда. В беседе с нашим изданием доктор-гастроэнтеролог медицинского центра «Олимп» и кандидат медицинских наук Болдырева Лариса Ивановна рассказала, что возбудителем данного вида гастрита является бактерия Helicobacter pylori. По словам врача, этот вредоносный микроорганизм попадает в желудок еще в младенчестве, после чего продолжает там развиваться. Бактерия способна выделять ферменты, которые вызывают раздражение слизистой оболочки и провоцируют постоянное выделение соляной кислоты. Из-за этого сильно страдают желудочные железы. Они буквально погибают и замещаются рубцовой тканью.

Первое время пациенты не замечают симптомов и списывают на недоедание и стресс. Однако со временем заболевание развивается и состояние пациентов ухудшается. К его симптомам относятся:

изжогу;

отрыжку;

метеоризм;

неприятный запах изо рта;

запоры;

вздутие живота.

Симптомы их интенсивность полностью зависит от употребления пищи и образа жизни. Такой вид гастрита зачастую приводит к развитию онкологии.

Анацидный — для этой формы характерна пониженная кислотность. При наличии этого заболевания желудочный сок практически не вырабатывается, а значит внутри органа остаются непереваренные продукты, которые постепенно отравляют организм. Если болезнь запустить, то существует высокий риск развития раковых опухолей.

Возникает этот вид гастрита чаще у тех людей, кто ведет малоподвижный образ жизни. Характерными признаками являются:

кислый запах изо рта;

усиление боли после еды;

постоянное чувство тяжести в желудке;

общая слабость.

Поверхностный — эту форму можно назвать одной из самых безопасных. Однако если его не лечить и запустить, то воспалительный процесс перекидывается на двенадцатиперстную кишку, вследствие чего возникает антральный гастрит.

Чаще всего пациенты жалуются на резь в области солнечного сплетения. Она проявляется после употребления острых, очень соленых или кислых продуктов, которые вызывают сильное раздражение полости желудка.

Эрозивный — эта форма сопровождается не только воспалительным процессом, но и возникновением эрозий на внутренней поверхности желудка. Повреждения со временем усиливаются, из-за чего повышается вероятность внутреннего кровотечения.

Стоит отметить, что данную форму гастрита также вызывает вышеупомянутая бактерия Helicobacter pylori. Очень часто пациенты не замечают всех симптомов и решают отложить лечение, однако во время интервью доктор Болдырева посоветовала с такими вещами не шутить.

Важно «Если это заболевание было вызвано Helicobacter pylori, то лечение, конечно, поводится и в период ремиссии, и в период обострения. Чаще всего при гастрите, вызванном Helicobacter pylori, идут проявления язвенноподобного характера. Пациенты при обострении, вызванном этой формой гастрита, чаще жалуются на боли, которые возникают либо спустя полтора-два часа после приема пищи, либо на голодный желудок. Иногда это проявляется бессимптомно».

Для эрозивного гастрита характерны:

постоянная ноющая боль;

частая изжога;

чувство распирания в желудке поле еды;

проблемы со стулом.

Рефлюкс гастрит — это состояние, вызванное постоянным попаданием кислого содержимого в желудок, из-за чего слизистая поверхность органа получает сильные повреждения и постепенно разрушается. Все происходит из-за нарушения работы привратника, который провоцирует обратный заброс почти переваренной еды из двенадцатиперстной кишки. Пища к этому моменту уже содержит большое количество желчи и различных ферментов, которые пагубно воздействуют на орган.

Гиперпластический — эта форма болезни провоцирует разрастание клеток слизистой поверхности желудка. В результате чего образуются доброкачественные опухоли и полипы, которые мешают пищеварению и усвоению полезных ферментов. С течением времени эти новообразования могут перейти в злокачественный вид.

Характерным признаком является постоянная ноющая боль. По мере развития заболевания симптомы только усиливаются, возникают:

частые рвотные позывы;

метеоризм;

чувство тяжести.

Повышенная кислотность — эта форма заболевания отличается сильным выделением желудочного сока, который буквально разъедает стенки желудка, приводя к сильному воспалению и разрушению органа. Для него характерна сильная изжога после приема любой пищи.

Возникает он по разным причинам. Это может быть чрезмерное употребление спиртных напитков, курение, острая пища или наличие бактерии Helicobacter pylori.

Пониженная кислотность — в этом случае желудок теряет свою способность нормально перерабатывать и усваивать пищу из-за снижения кислотности. Это приводит к тому, что бактерии, содержащиеся в пище, не нейтрализуются кислотой, а продолжают свою жизнь в желудке, вызывая боль, вздутие и отрыжку.

Острый — ночной кошмар любого человека, у кого было диагностировано это заболевание. При обострении наблюдаются:

сильные боли;

рвота;

вздутие;

повышение температуры;

внутренние кровотечения.

Причем стоит отметить, что острый гастрит может вызвать алкоголь, острая пища, прием антибиотиков, аллергия или сильный стресс. Если болезнь запустить, то высока вероятность развития язв.

Хронический — он отличается своей «скрытностью», поэтому его не сразу можно распознать. Болезнь протекает незаметно и обостряется только во время приема потенциально опасных продуктов и лекарств. В случае приступа, у пациентов наблюдаются похожие симптомы, что и при обострении.

Причины возникновения

Назвать точную причину возникновения гастрита довольно сложно. Однако врачи все же выделяют несколько факторов, которые провоцируют появление и дальнейшее развитие этой неприятной болезни:

сидячий образ жизни;

неправильное и нерегулярное питание;

вредные привычки;

прием опасных препаратов;

постоянный стресс.

Как правильно подобрать питание

Для каждой формы гастрита назначается отдельная диета, которую пациент обязан соблюдать весь период лечения. Но все же можно выделить отдельные продукты и блюда, которые разрешено есть при гастрите. Среди них:

бульоны из нежирного мяса и рыбы,

диетическое мясо;

запеканки и котлеты, приготовленные на пару;

запеченные и вареные овощи без приправ;

каши, сваренные на воде;

вареные куриные яйца.

Некоторым пациентам на период обострения назначают детское питание. Однако советуем проконсультироваться с врачом и не заниматься самостоятельным подбором диет.

Задаем вопросы врачу

В первую очередь мы поинтересовались у доктора, существуют ли различия в симптоматике гастрита у взрослых и детей. Поскольку малыши не всегда могут описать характер боли, что сильно затрудняет диагностику.

Ответ врача «Когда заболевают дети у них на первый план выступают такие неспецифические симптомы, как снижение аппетита, отказ от приема пищи, подташнивание. Далее идут нарушения, связанные с процессами пищеварения, и проблемы с кишечником, такие как вздутие и распирание. Боли у детей выражены в меньшей степени».

Если же у ребенка обнаружили гастрит, то врач может назначить довольно сильные препараты. Молодые мамы очень часто выступают против приема антибиотиков и ищут альтернативный вариант. Как оказалось, он есть.

Ответ врача «Многие гастроэнтерологи сами не хотят лечить детей антибиотиками в раннем возрасте. Несмотря на это, выбор все же остается за педиатрами и детскими гастроэнтерологами. Тем не менее альтернативные методы лечения все же существуют. Они позволяют убрать Helicobacter pylori или снизить концентрацию этой бактерии в желудке на 40-50%. Для этого используются пробиотики или метабиотики».

Также мы поинтересовались, есть ли у любой формы гастрита какие-либо осложнения.

Ответ врача «Если мы берем по внимание гастрит, вызванный Helicobacter pylori, то основным осложнением в данным случае является рак желудка. Поэтому лечение, которое проводится таким пациентам, это эрадикационная терапия, которая направлена на предотвращение развития онкологического заболевания. Кроме этого, осложнения могут проявиться в виде кровотечений и полной атрофии желудка».

Многих пугает назначенное врачом лечение, состоящее из нескольких антибиотиков и других заживляющих препаратов. Дело в стоимости таких лекарств и их влиянии на другие органы. Поэтому зачастую пациенты обращаются за помощью к традиционной медицине. Мы решили узнать, можно ли вылечить гастрит народными методами.

Ответ врача «Что касается народных методов, то прием народных препаратов, как правило, не ведет к длительной ремиссии. Улучшение может быть, но это на короткий срок».

А что делать в тех случаях, когда обострение гастрита настигло в самый неподходящий момент? Доктор дала несколько советов.

Ответ врача «Можно попробовать использовать препараты из группы атацидов. Вместе с ними можно принять обезболивающее. Однако в том случае, если болевой синдром продолжает беспокоить, нужно, конечно, обращаться к врачу за полным обследованием».

Также в качестве профилактики гастрита доктор Болдырева предложила придерживаться определенной диеты, исключить из рациона большое количество жареных блюд и солений, вести активный образ жизни и соблюдать гигиену. Такие меры позволят исключить рецидив заболевания и навсегда позабыть о болях в желудке.