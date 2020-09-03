Гузеева восхитилась фигурой в купальнике 46-летней Волковой

Москва, 3 сентября. Актриса Екатерина Волкова продемонстрировала подтянутую фигуру в купальнике, чем впечатлила телеведущую Ларису Гузееву. Обычно саркастичная Гузеева даже оставила хвалебный комментарий под кадром 46-летней актрисы в Instagram.

Недавно Екатерина участвовала в кастинге проекта, съемки которого будут проходить в Геленджике. Для этого звезда приобрела яркий купальник и «выгуляла» его на своем дачном участке, не забыв поделиться этим моментом с фолловерами. Артистка призналась, что чувствует себя свободнее в отсутствие соседей и может собирать урожай в пикантной обновке.

Большинство фолловеров восхитились отличной формой актрисы, в их числе оказалась и ведущая телешоу «Давай поженимся!»

«Я бы с такой фигурой голая ходила», — написала телеведущая.

Но нашлись и комментаторы, посчитавшие, что такой купальник Волковой не к лицу.

«Мне кажется это не Ваш стиль купальника. Извините заранее, мужской взгляд со стороны», — деликатно высказался moscow_transfers. «Катя, хороший купальник, но тебе надо другой — более открытый», — согласился с ним urijrybalkin9052. «Завлекательная какая! А купальник — он и есть купальник», — подытожил an.atolii8485.

Ранее Волкова прокомментировала смерть актера Бориса Клюева, который был ее коллегой по сериалу «Воронины». Волкова снималась со знаменитым актером несколько лет и призналась, что ей было крайне тяжело принять факт его утраты. Артистка трогательно высказалась о таланте Клюева и подчеркнула, что «он навсегда останется в ее сердце и в сердцах зрителей».