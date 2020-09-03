Депутат бундестага не сумел найти выгоды для России в «отравлении» Навального

Берлин, 3 сентября. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт рассказал, кому выгодна версия о причастности России к «отравлению» блогера Алексея Навального.

Комментируя ситуацию вокруг Навального в интервью «Политике сегодня», Гердт уточнил, что в Германии «есть понимание того, что это очередной проект, который спланирован целенаправленно».

«И основная цель этого проекта — ухудшение взаимоотношений между Россией и Германией, нацеленная также на санкции против «Северного потока — 2», — подчеркнул он.

По его словам, подача материала по Навальному вызывает дежавю с делом об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

«Все политтехнологи, которые занимаются такими гнусными, мерзкими методами, даже не составили себе труда, чтобы изменить сценарий, потому что тот сценарий сработал довольно эффективно в отношениях с Россией, привел к высылке дипломатов», — заявил немецкий политик.

По его мнению, скандал вокруг «отравления» Навального естественно отразится на реализации российского проекта «Северный поток — 2».

«Ведь для этого все и запущено. Сейчас будут подключены Европейский союз, подключены все другие страны и с довольно примитивной аргументацией, мол, раз Россия так себя ведет, мы тогда встанем на сторону Соединенных Штатов и заблокируем «Северный поток», — прогнозирует Гердт.

Политик добавил, что СП-2 нужен Германии даже больше, чем России, поскольку от этого проекта зависит энергетическая безопасность страны. Происходящие же вокруг проекта и Навального является политическими играми, за которые «придется отвечать кому-то и очень серьезно».

Рассуждая о том, кто мог стоять за «отравлением» Навального, Гердт отметил, что российские спецслужбы не могли бы пойти на такой шаг, поскольку это ставит под удар реализацию СП-2.

«Ну, как-то вот на чаше весов не укладывается это. Это не то равновесие. Я не думаю, что у Навального вот такой большой вес, чтобы россияне или кто-то пришли к такому решению, что да, это надо сделать. Это глупо. Это просто наивно. Рассчитано на простого обывателя, чтобы как-то все-таки опять оправдать санкционный режим против России», — подчеркнул он.

Политик добавил, что верит в тот факт, что Навальный не просто заболел, а был отравлен. Однако он призывает искать того, кому это выгодно.

«Кому? Я пытаюсь как-то найти выгоду для России и не могу ее найти. Знаю, что кому-то выгодно, чтобы «Северный поток — 2» остановился, кому-то выгодно, чтобы ситуация с Россией усложнилась. Вот тому, кому это выгодно, ну вот того и проект», — заявил Гердт.

Во вторник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт на основании выводов лаборатории бундесвера заявил, что Навальный был отравлен ядом нервно-паралитического действия класса «Новичок», сообщали «Известия». Канцлер Ангела Меркель назвала Навального жертвой преступления, потребовала объяснений от властей РФ и предупредила о совместной с ЕС и НАТО реакции.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве не видят оснований для новых санкций против России из-за ситуации с Навальным, передавал RT. По его словам, Россия в целом не приемлет санкционного разговора и санкционного языка. В немецком бундестаге, в свою очередь, призвали дождаться результатов развития ситуации.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о перехвате разговора представителей Германии и Польши, в котором якобы говорится о фальсификации данных об отравлении Навального. По мнению белорусского президента, цель провокации с Навальным, в которую фактически втемную была втянута канцлер Германии Ангела Меркель, помешать России помочь Белоруссии в преодолении кризиса.