Россиянам предложили новый способ поиска работы

Москва, 3 сентября. Основатель сервиса по поиску работу SuperJob Алексей Захаров рассказал Федеральному агентству новостей о рынке труда и отметил рост популярности сервиса «Мои связи», который позволяет искать работу через знакомых.

За лето аудитория сервиса превысила миллион пользователей. Россияне стали в четыре раза активнее искать работу.

«Существует несколько способов поиска работы. Самый простой – по знакомству. Первое, что человек делает, когда начинает искать работу, спрашивает у знакомых. Если речь идет о директорах крупных компаний, то так не происходит. Они работу и не ищут никогда. А когда работу ищет продавец, менеджер, токарь, слесарь или строитель, то он обращается к личным контактам. И если не нашлось, тогда он выходит на рынок труда и ищет через SuperJob. Но перед этим обязательно звонит знакомым», — рассказал Захаров.

По словам эксперта, работодатели отдают предпочтение соискателям, имеющим рекомендации от сотрудников компании.

«До сих пор никому не удалось реализовать историю с поиском работы по знакомству. Сейчас с уверенностью можно сказать, что у нас получилось. У нас огромная база резюме, порядка половины экономически активного населения страны. А в крупных городах процент еще выше. Значительная часть записной книжки любого человека есть на SuperJob или завтра будет. Сервис позволяет всем своим контактам сообщить о том, что вы вышли на рынок и рассматриваете предложения. И те, кто этим сервисом пользуется, получают возможность сообщить об этом своим знакомым. И мы видим, что это история очень часто срабатывает. Работодатели очень активно набирают сотрудников именно по рекомендациям», — отметил основатель SuperJob.

Захаров добавил, что каждый месяц внутри сервиса фиксируется более 200 тысяч рекомендаций и запросов со стороны контактов, коллег и работодателей.

Ранее эксперты рынка труда назвали самые неприятные вопросы на собеседованиях. Большинству россиян не нравятся вопросы про личную жизнь и зарплатные ожидания.